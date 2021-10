2. Liga : Bremens Baumann über Anfang-Gerüchte: „Abenteuerlich“

Bremen Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann hat sich gegen Medienberichte über eine schlechte Stimmung zwischen Trainer Markus Anfang sowie der Mannschaft und dem Trainer-Team deutlich gewehrt.

Als „abenteuerlich“ bezeichnete der Manager in einer Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten angebliche Probleme zwischen dem seit Sommer installierten Bremer Coach und dem Team.

Der Bundesliga-Absteiger steht mit 14 Punkten nach zehn Spieltagen lediglich auf Rang zehn, fünf Zähler hinter Relegationsplatz drei. Zuletzt enttäuschte der Aufstiegsfavorit am Sonntag beim 0:3 bei Darmstadt 98. Kurz zuvor gab der Club die Trainingsfreistellung von Stürmer Niclas Füllkrug bekannt, der am Sonntag mit Clemens Fritz, Leiter Profifußball, in der Kabine aneinandergeraten war.