2. Liga : Bremen remis gegen Ingolstadt - Rehhagel-Rekord verpasst

Bremen Werder Bremen hat trotz eines 1:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Durch das Unentschieden am Samstag gegen die Schanzer verpasste Bremens Trainer Ole Werner dagegen nach zuvor sieben Siegen in Serie die Einstellung des Startrekords von Club-Ikone Otto Rehhagel. Niclas Füllkrug brachte Werder vor 15.000 Zuschauern in der 75. Minute in Führung . Filip Bilbija glich in der 85. Minute aus. Ingolstadt verbesserte sich durch den Punkt mit 15 Zählern vorübergehend auf Platz 17.