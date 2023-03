2. Liga Braunschweig gewinnt emotionales Niedersachsen-Derby

Die Eintracht war zu Beginn die deutlich nervösere Mannschaft. Hannover machte aus seiner spielerischen Überlegenheit aber nichts. So wurde Braunschweig von Minute zu Minute sicherer und hätte vor der Pause eigentlich in Führung gehen müssen. Doch einmal klärte Hannovers Sei Muroya kurz vor der Linie, nachdem Lion Lauberbach den Torwart Ron-Robert Zieler bereits umspielt hatte (26.). Zehn Minuten später setzte Anthony Ujah einen spektakulären Seitfallzieher nur an den Pfosten (36.).