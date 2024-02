2. Liga Bornemann zu Aus für Investor: „Kein gutes Bild der Liga“

Nach dem Stopp zum umstrittenen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) sieht FC St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann keine Gewinner in der Auseinandersetzung. Vielleicht fühlten sich die Fans als Sieger, sagte er dem Sender Sky nach dem 4:3 des Zweitliga-Tabellenführers bei Holstein Kiel. „Ich glaube, die Liga hat aber insgesamt kein gutes Bild abgegeben. Da gehören wir alle dazu. Ob das nun Spieler, Mannschaften, Funktionäre, Fans sind. Das muss man klar so sagen. So richtige Gewinner kann ich im Moment nicht erkennen.“