2. Liga : Bochum steigt als Meister auf: 3:1 gegen Sandhausen

Bochum Der VfL Bochum hat nach elf Jahren die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis bezwang im heimischen Ruhrstadion den SV Sandhausen in einer umkämpften Partie 3:1 (1:0) und sicherte sich so am 34. Spieltag die Meisterschaft in der 2. Liga. Für den Revierclub ist es der siebte Bundesliga-Aufstieg nach 1971, 1994, 1996, 2000, 2002 und 2006. Sandhausen blieb trotz der Niederlage Tabellen-15. und konnte sich über den Klassenverbleib freuen.