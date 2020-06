2. Liga : Bochum bleibt weiter erfolgreich: Sieg bei Erzgebirge Aue

Aue Der VfL Bochum hat auch in Aue seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und ist im siebten Spiel nach dem Neustart der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen geblieben.

Aue, das in der 86. Minute Louis Samson nach einer Gelb-Roten Karte verlor, kommt trotz der Niederlage nicht mehr in Abstiegsgefahr und sichert sich ein weiteres Jahr Zweitliga-Zugehörigkeit. Der Bochumer Milos Pantovic sah in der 87. Minute nach einem groben Foul die Rote Karte.