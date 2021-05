2. Liga : „Bild“: HSV vor Verpflichtung von Trainer Tim Walter

Hamburg Fußball-Zweitligist Hamburger SV steht nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung kurz vor der Verpflichtung von Trainer Tim Walter. Demnach sollen sich die Club-Verantwortlichen mit dem 45-Jährigen weitgehend einig sein.

Walter werde am Dienstag in der Hansestadt erwartet. Er soll für zwei Jahre unterschreiben und am Nachmittag bereits im Volkspark offiziell vorgestellt werden, berichtete die Zeitung. Am Vortag hat der TV-Sender Sky von der sich anbahnenden Trainerverpflichtung berichtet. Vom Verein gab es zunächst keine Bestätigung.