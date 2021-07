2. Liga : Bester nicht für Wahl zum HSV-Präsidenten zugelassen

Hamburg Der frühere Fußball-Profi Marinus Bester ist beim Hamburger SV nicht als Präsidentschaftskandidat zugelassen worden.

Als einziger Bewerber für den Chef-Posten wurde Ex-Nationalspieler Marcell Jansen für die am 7. August vorgesehene Präsidiumswahl beim Hamburger SV e.V. am Samstag vom Beirat öffentlich benannt. Jansen war bereits von Januar 2019 bis Februar 2021 Präsident des Clubs.

„Einige Bewerberinnen und Bewerber haben ihre Bewerbung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Dem Beirat obliegt es jedoch weder, diese Bedingungen zu bewerten, noch diese Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Eine Zulassung zur Präsidiumswahl war daher in diesen Fällen nicht mehr möglich“, lautete die Begründung des dafür zuständigen Beirats in der Mitteilung des HSV e.V. unter der Überschrift: „Der Beirat gibt die zugelassenen Kandidaten bekannt und erläutert den Auswahlprozess“. Nachfragen zu einzelnen Bewerbungen und den Nicht-Zulassungen würden nicht beantwortet, hieß es. Allen Bewerberinnen und Bewerbern seien die Gründe bereits genannt worden.