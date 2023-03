2. Liga 96-Fans randalieren nach Derby-Niederlage am eigenen Stadion

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung traten nach Beruhigung der Lage auch mehrere 96-Spieler, Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Marcus Mann an den Zaun, um mit den Anhängern zu reden. Die 96er hatten am Nachmittag in der 2. Bundesliga mit 0:1 (0:0) beim Erzrivalen verloren, das entscheidende Tor für die Braunschweiger schoss Jannis Nikolaou erst in der Nachspielzeit der Partie.