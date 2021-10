2. Liga : 4:0-Erfolg: 1. FC Nürnberg fertigt Heidenheim ab

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat sich mit seinem höchsten Saisonsieg in der Aufstiegsregion der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt.

Richtig ab ging es in Nürnberg erst Ende der ersten Hälfte. Erst zielte Schuranow nach einer gekonnten Ablage von Nikola Dovedan am rechten Pfosten vorbei, dann sorgte Möller Daehli aber für den ersten Franken-Jubel. Tempelmann bediente den im Rückraum lauernden Norweger, der aus 17 Metern traf. Nur Sekunden vor der Halbzeit reagierte „Club“-Keeper Christian Mathenia bei Tim Kleindiensts Kopfball in höchster Not.