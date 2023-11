2. Liga 3:2 in der Nachspielzeit: Braunschweig gewinnt Kellerduell

Die Eintracht spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Michael Cuisance (60. Minute) mehr als eine halbe Stunde in Überzahl und musste trotzdem lange zittern. Durch Tore von Johan Gomez (11.) und Anton Donkor (61.) gingen die deutlich gefährlicheren Gastgeber zweimal verdient in Führung. Doch jeweils per Strafstoß nutzte der VfL durch Cuisance (45.+1/Foulelfmeter) und Erik Engelhardt (87./Handelfmeter) seine beiden einzigen Torchancen in dieser Partie zweimal zum glücklichen Ausgleich.