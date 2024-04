2. Liga 3:1-Heimsieg: Hansa gewinnt Kellerduell gegen Wiesbaden

In Überzahl erhöhte Hansa den Druck. Nach einem Konter legte Ingelsson auf Pröger quer, der den Ball zum 2:0 in die Maschen beförderte. Zwar verkürzte Wehens Prtajin noch einmal auf 1:2, doch Ingelsson sorgte mit dem 3:1 in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. Hansa verließ durch den neunten Saisonsieg vorerst die Abstiegsränge und verbesserte sich in der Tabelle auf den 15. Platz. Wiesbaden liegt mit ebenfalls 31 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem 13. Rang.