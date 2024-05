2. Fußball-Bundesliga: SVE schafft vorzeitig den Klassenverbleib – und das ist der Grund dafür

Wenn die SVE am Sonntag, 5. Mai, um 13.30 Uhr vor heimischer Kulisse an der Kaiserlinde gegen Hertha BSC spielt, dann ist eines schon gewiss: Auch in der nächsten Saison spielen die Elversberger zweitklassig. Denn bereits am Vortag war der Klassenverbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga perfekt. Dank einer Zweitliga-Begegnung, die bereits dieses Ziel vorzeitig sicherte.