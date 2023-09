2. Fußball-Bundesliga Polizei zählt deutlich mehr Hamburger Promblemfans – wie sie zur Kaiserlinde kamen

Elversberg · Ein logistischer Großakt für Verkehrsbetriebe. Züge kamen mit Verspätung an. Polizei bezog an Bahnhöfen Stellung. Tausende Fans des HSV reisten am Samstag zur Begegnung ihres Vereins gegen SVE an die Kaiserlinde. Die SZ begleitete sie bis nach Elversberg.

17.09.2023, 12:41 Uhr

Foto: Michael Kipp Mit Bus, Bahn, aber auch vereinzelt mit dem Auto sind Fans des HSV nach Elversberg gekommen. Sie wollten die Partie am Samstag, 16. September, an der Kaiserlinde verfolgen. Allerdings für sie eine Enttäuschung: Denn SVE schlug die Gäste mit 2:1. Foto: Michael Kipp Mit Bus, Bahn, aber auch vereinzelt mit dem Auto sind Fans des HSV nach Elversberg gekommen. Sie wollten die Partie am Samstag, 16. September, an der Kaiserlinde verfolgen. Allerdings für sie eine Enttäuschung: Denn SVE schlug die Gäste mit 2:1. Foto: Michael Kipp Mit Bus, Bahn, aber auch vereinzelt mit dem Auto sind Fans des HSV nach Elversberg gekommen. Sie wollten die Partie am Samstag, 16. September, an der Kaiserlinde verfolgen. Allerdings für sie eine Enttäuschung: Denn SVE schlug die Gäste mit 2:1. Sehen Sie sich weitere Bilder an 19 Bilder Foto: Michael Kipp Mit Bus, Bahn, aber auch vereinzelt mit dem Auto sind Fans des HSV nach Elversberg gekommen. Sie wollten die Partie am Samstag, 16. September, an der Kaiserlinde verfolgen. Allerdings für sie eine Enttäuschung: Denn SVE schlug die Gäste mit 2:1. Zuletzt aktualisiert: 17.09.2023

Dem Dackel sind Bier und Fans egal. Er liegt auf dem Bahnhofsvorplatz in St. Ingbert, genießt die Samstag-Vormittagssonne. Um ihn herum Anhänger der SV Elversberg und des Hamburger SV; genauso friedlich – beim Frühschoppen um 10.20 Uhr am Bierstand. Um 10.30 Uhr soll ein paar Meter weiter der erste Shuttlebus zum Stadion nach Elversberg abfahren. Um 13 Uhr ist Anstoß: 2. Liga, SVE gegen HSV, erstmals ausverkauft, 10 115 Zuschauer an der Kaiserlinde. Hier geht es zur Bilderstrecke: SVE gegen HSV – Fans auf An- und Abreise beobachtet