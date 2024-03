2. Fußball-Bundesliga Drei Tore in acht Minuten – Düsseldorf dreht die Partie auf dem Betzenberg

FCK-Trainer Friedhelm Funkel nahm nach der Länderspielpause gegen seinen Ex-Club, den er ab 2016 für fast vier Jahre trainiert hatte, gezwungenermaßen zwei personelle Wechsel gegenüber dem 1:1 bei Hannover 96 vor: Für den an der Hand verletzten Julian Krahl rückte Robin Himmelmann zwischen die Pfosten und feierte sein Saisondebüt. Außerdem mussten die Roten Teufel auf ihren Torjäger Ragnar Ache verzichten, der sich in Hannover am Oberschenkel verletzt hatte. Für ihn kehrte Marlon Ritter nach verbüßter Gelbsperre in die Startelf zurück.