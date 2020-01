Saarländer zu Dynamo : Dresden leiht Ex-FCS-Stürmer Schmidt aus

Dresden Der abstiegsbedrohte Zweitligist Dynamo Dresden hat den saarländischen Fußballprofi Patrick Schmidt verpflichtet. Der 26-lährige Stürmer wechselt vom 1. FC Heidenheim auf Leihbasis mit Kaufoption bis zum 30. Juni 2020 nach Dresden.

In anderthalb Jahren in Heidenheim erzielte Schmidt in 25 Spielen einen Treffer. In 104 Regionalligaspielen für den 1. FC Saarbrücken und den FC Homburg hatte Schmidt zuvor 64 Mal getroffen.