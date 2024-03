2. Liga 2:0 gegen Hertha: St. Pauli glänzt nach Trainer-Entscheidung

Der FC St. Pauli hat zwei Tage nach der Vertragsverlängerung von Trainer Fabian Hürzeler wieder auf den Erfolgsweg in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgefunden. Eine Woche nach der deprimierenden 1:3-Niederlage bei Schalke 04 siegte der Tabellenführer am 25. Spieltag in einer einseitigen Partie mit 2:0 (2:0) gegen Hertha BSC.