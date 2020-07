Konsequenz aus Talfahrt : 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Palikuca

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Robert Palikuca. Der „Club“ ziehte damit eine erste Konsequenz aus der missratenen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Die Franken hatten am vorigen Samstag erst in der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels beim FC Ingolstadt den Absturz in die 3. Liga vermieden. Palikuca war seit Frühjahr 2019 beim FCN, agierte mit den Verpflichtungen der Trainer Damir Canadi und Jens Keller sowie einiger Profis aber unglücklich. Viele Fans sahen in dem 42-Jährigen einen Hauptverantwortlichen für die Krise.