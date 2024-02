Nach Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale Niederlage im Saar-Pfalz-Duell – FCK erlebt einen „herben Rückschlag“ an der Kaiserlinde

Jubel bei der SV Elversberg, Entsetzen beim FCK. Nach zwei Siegen in Liga und DFB-Pokal ist Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Saarland böse gestrauchelt. Das 1:2 (1:1) beim Aufsteiger ist für die abstiegsbedrohten Pfälzer ein „herber Rückschlag“, wie Lauterns Bester an der Kaiserlinde, Torwart Julian Krahl, betonte: „Wir wollten die englische Woche perfekt machen. Am Ende hat Elversberg defensiv einen Fehler weniger gemacht – das war ausschlaggebend.“