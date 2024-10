2. Fußball-Bundesliga FCK-Fans lassen ihrem Unmut nach Niederlage gegen die SVE freien Lauf

Während die Spieler und Fans der SV Elversberg auf der einen Seite des Stadions den 1:0-Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern mit Gesang und Tanz feierten, rissen die etwa 1600 mitgereisten Fans der Roten Teufel aus der Pfalz auf der anderen Seite fast den Bau ab. Als die Spieler nach dem Spiel in Richtung der eigenen Anhänger liefen, gab es ein gellendes Pfeifkonzert. Es flogen Bierbecher auf den Platz. Einige Fans kletterten auf den Zaun und beschimpften die Spieler auf das Übelste. Als die FCK-Profis weiter in Richtung Kabine gingen, riefen die Fans ihnen „Wir wollen euch kämpfen sehen“ hinterher.