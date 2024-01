2. Fußball Bundesliga Der Betze bebt — FCK gewinnt Kellerduell gegen Schalke deutlich

Das Spiel vor 50 000 Zuschauern begann der Ausgangslage entsprechend intensiv – mit leichten Vorteilen für den FCK, der früh vorlegte. Marlon Ritter zog einen Freistoß links am Strafraum aufs rechte Eck, Schalke-Keeper Ralf Fährmann wehrte zur Seite ab, wo Ache mühelos abstaubte – 1:0 (10. Minute). Für den Angreifer war es Saisontor sieben und das Ende seiner Flaute, nachdem er in der Liga am siebten Spieltag gegen Rostock (3:1) zuletzt getroffen hatte. Auf der anderen Seite verhinderte Almamy Touré in höchster Not per Grätsche den Ausgleich durch Simon Terodde (12.), dessen Tor wenig später nicht zählte, weil er beim Pass von Sturmpartner Keke Topp knapp im Abseits stand (20.).