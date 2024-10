2. Fußball-Bundesliga Was FCK-Trainer Anfang jetzt vor dem Duell bei der SV Elversberg fordert

Nur 56 Kilometer trennen den Betzenberg, die Heimstätte von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern von der Ursapharm-Arena in Elversberg. Eine überschaubare Distanz, wie sie sich im deutschen Profifußball nicht oft zwischen Vereinen einer Liga auftut, die eigentlich zwangsläufig den Begriff Derby ins Spiel bringen müsste. Das Duell zwischen der SV Elversberg und den Roten Teufeln fällt dennoch nicht in diese Kategorie – was daran liegt, dass beide vor dem jüngsten Aufschwung der Saarländer stets in völlig unterschiedlichen Sphären unterwegs waren. Erst letzte Saison gab es die ersten Meisterschaftsduelle beider Clubs – und die zumindest waren solch spannende, hart umkämpfte Partien, wie sie ein Lokalderby oft hervorbringt.