2. Liga : 1. FC Heidenheim siegt bei Hansa Rostock

Rostock Der 1. FC Heidenheim hat einen erfolgreichen Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga erwischt.

Im Gastspiel beim FC Hansa Rostock setzte sich die Mannschaft des langjährigen Erfolgstrainers Frank Schmidt knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 (0:0) durch. Vor 24.000 Zuschauern im Ostseestadion erzielte Stefan Schimmer in der 50. Minute das Siegtor für die zum erweiterten Favoritenkreis der Liga zählenden Gäste. Für die Hausherren, die sich in der vergangenen Saison als Aufsteiger wacker geschlagen und am Ende sicher den Klassenverbleib gesichert hatten, bedeutet die Niederlage gleich zum Auftakt des Spieljahres den ersten Rückschlag.