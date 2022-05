2. Liga : 1. FC Heidenheim schlägt KSC und ist zweitbestes Heimteam

Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hat seine achte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga als zweitbestes Heimteam beendet.

Kevin Sessa sorgte mit einem Doppelpack in der 38. und 42. Minute dafür, dass der Tabellensechste mit insgesamt 52 Zählern zudem das vierte Jahr in Serie über der 50-Punkte-Marke blieb. Der KSC konnte seine Negativserie dagegen auch am letzten Spieltag nicht beenden. Der Tabellensechste des Vorjahres blieb zum siebten Mal nacheinander ohne Sieg und schloss die Runde als Zwölfter ab.