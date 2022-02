WM in Katar : Zwanzigers Kritik: Auftrag für Firma eines Ex-CIA-Manns?

WM in Katar

Ex-DFB-Chef Theo Zwanziger hatte sich gegen die WM-Vergabe an Katar ausgesprochen. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Katar, immer wieder Katar. Die Schlagzeilen vor der höchst umstrittenen WM reißen nicht ab. Jetzt soll der frühere DFB-Präsident Zwanziger mit viel Geld bespitzelt worden sein.

Der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes mit Sitz in der FIFA-Exekutive sollte einem Bericht zufolge von der Firma eines ehemaligen CIA-Agenten beeinflusst werden. Der 76-Jährige aus Altendiez hat inzwischen teilweise Einblick in die Unterlagen, die der amerikanischen Nachrichtenagentur AP vorliegen. „Sie sind zumindest schlüssig, deshalb muss ich davon ausgehen, dass der Vorgang so war“, sagte der 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.