Sommermärchen-Prozess Zwanziger will Niersbach als Zeugen im Sommermärchen-Prozess

Ende August hatte das Landgericht Frankfurt das Verfahren gegen den 73 Jahre alten Niersbach wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall gegen eine Geldauflage in Höhe von 25.000 Euro eingestellt. Das Verfahren gegen den früheren DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt war zuvor aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt worden. Ebenfalls angeklagt ist Zwanziger. Die drei Beschuldigten hatten den Vorwurf stets strikt zurückgewiesen. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.