Fußball Zwanziger nach Infantino-Wahl: DFB verdient Respekt

Zwanziger betonte: „Mir reicht dieses klares Signal des DFB Präsidenten völlig aus, indem er sagt: Das ist nicht die FIFA, so wie wir sie uns wünschen. Das ist ein Zeichen. Sehr viel mehr, glaube ich, konnte man in dieser Situation von niemandem erwarten.“ Infantino war ohne Gegenkandidat per Akklamation für eine weitere Amtszeit gewählt worden.