Fußball Zuschauer-Bestmarke für 3. Liga: 9700 Fans im Schnitt

Für ein weiteres Novum sorgten die beiden Aufsteiger SSV Ulm 1846 und Preußen Münster, die beide aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga durchmarschierten. Zuvor hatten lediglich RB Leipzig (2013/14), die Würzburger Kickers (2015/16), Jahn Regensburg (2016/17) und die SV Elversberg (2022/23) dieses Kunststück vollbracht. Regensburg könnte diesmal der dritte Aufsteiger werden. Die Oberpfälzer sind am Freitag und Dienstag (jeweils 20.30 Uhr) in der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden gefordert.