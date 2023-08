Conference League „Zu wenig“: Eintracht-Sportchef übt nach 1:1 in Sofia Kritik

„So etwas wie heute passiert im Fußball“, meinte der 42-Jährige am Donnerstagabend nach dem Abpfiff, fügte allerdings hinzu: „Wir hatten nach der Führung aber nie richtig die Kontrolle und waren nicht konsequent genug. Insgesamt war das zu wenig, daran müssen wir arbeiten.“ Nun müsse man in einer Woche zu Hause „unsere Leistung“ abrufen und das Rückspiel gewinnen, um in die Gruppenphase einzuziehen.