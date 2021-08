Zu viele Fehler : SV Elversberg verliert 1:4 gegen SSV Ulm

Robin Fellhauer von der SV Elversberg Foto: Heiko Lehmann

Der Fehlstart in die Saison ist perfekt. Die SV Elversberg verlor am Dienstagabend nach einer fürchterlichen Vorstellung mit 1:4 beim SSV Ulm. Fehler reihten sich über 90 Minuten an Fehler und somit bleibt die SVE als Meisterschaftsfavorit überraschend Tabellenletzter.

SVE-Trainer Horst Steffen ersetzte in der Startformation Mittelfeldspieler Eros Dacaj (Adduktoren-Verletzung) durch Patryk Dragon. Ansonsten spielte die gleiche Mannschaft, die am vergangenen Samstag 1:2 schon gegen die Offenbacher Kickers mit vielen Fehlern verloren hatte. Und diese Mannschaft legte vor 1622 Zuschauern im Ulmer Donaustadion in puncto Fehlpässe und Stoppfehler sogar noch eine Schippe drauf. Die 1:0-Führung der SVE war quasi nur ein Versehen.

Robin Fellhauer wurde im Strafraum der SVE gefoult und Israel Suero verwandelten den Elfmeter zur ganz frühen Führung (5.). Danach ging das interne Fehlerfestival der Elversberger los. Fabian Baumgärtel stoppte den Ball in der 20. Minute weiter als andere Spieler schießen können und Adrian Beck erzielte nach der anschließenden Flanke das 1:1 (20.). In der 30. Minute ließ sich die komplette SVE-Abwehr auf der rechten Seite austanzen und als Krönung foulte Dragon auch noch Tobias Rühle im Strafraum.

Johannes Reichert verwandelte den Elfer zum 2:1. Beim 3:1 ließ sich SVE-Innenverteidiger Laurin von Piechowski den Ball vom Fuß spitzeln und Rühle bedankte sich alleine vor dem SVE-Tor (38.). Und das waren jetzt nur die drei Dinger, die die Ulmer nutzten. Die SVE produzierte zudem noch weitere Fehler fast wie am Fließband.