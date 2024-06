EURO 2024 Zu Gast, aber wie zu Hause? Die Türkei und ihre Heim-EM

„Deutschland ist auch für mich immer noch Heimat, nicht nur geografisch, sondern auch kulturell“, sagte Ayhan jüngst dem Magazin „11Freunde“. Und Özcan erklärt: „Wir haben sehr viele deutschsprachige Spieler in der türkischen Nationalmannschaft und ich glaube, wirklich alle freuen sich. Für sie ist die EM ja auch ein Stück weit wie nach Hause kommen. Viele Familien der Spieler leben ja auch noch in Deutschland.“ Er selbst habe zahlreiche Ticketwünsche von Familienmitgliedern und Freunden erhalten und für die Gruppenspiele gegen Georgien, Portugal (beide in Dortmund) und Tschechien (in Hamburg) insgesamt 150 Eintrittskarten angefragt.