Deutscher Fußball-Bund : Zerwürfnis mit Keller?: DFB-Präsidium tagt ohne Curtius

Frankfurt/Main Der DFB erlebt unruhige Zeiten. An diesem Freitag tagt das Präsidium. Der Generalsekretär wird fehlen. Der Grund sollen tiefgreifende Differenzen mit DFB-Präsident Fritz Keller sein.

Wie nun auch die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, trennen die beiden DFB-Funktionäre tiefe Gräben. Curtius werde an diesem Freitag nicht an der DFB-Präsidiumssitzung teilnehmen. Er folge damit dem „Wunsch eines Präsidiumsmitglieds“, zitiert die „SZ“ aus einer E-Mail von Curtius an dessen Präsidiumskollegen. Der 44-Jährige war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Der DFB teilte auf dpa-Anfrage mit, „die personellen Spekulationen in den Medien“ nicht zu kommentieren.