Champions League : Zehn Gladbach-Tore gegen Donezk als Bewerbung für K.o-Runde

Mönchengladbach Zum ersten Mal überhaupt könnte Borussia Mönchengladbach das Achtelfinale der Champions League erreichen. Nach 10:0 Toren aus zwei Spielen gegen den ukrainischen Meister aus Donezk stehen die Chancen exzellent.

Nach vier Spieltagen ist Gladbach immer noch ungeschlagen und Spitzenreiter der Gruppe B - in der immerhin auch noch Real Madrid und Inter Mailand spielen. „Ich habe gar nicht so viel geträumt vor der Gruppenphase. Ich habe mich einfach drauf gefreut“, sagte Gladbach-Keeper Yann Sommer zu den Chancen, die sich der Bundesliga-Vierte der Vorsaison angesichts der Auslosung selbst auf ein Weiterkommen eingeräumt hätte.

Möglicherweise reicht am kommenden Dienstag gegen den überraschenden Gruppenletzten Inter schon ein Punkt zum Achtelfinale. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. Wir haben es in der eigenen Hand, das Achtelfinale zu erreichen. Die Chance wollen wir auch wahrnehmen“, sagte Trainer Marco Rose.

Gegen den in zwei Spielen völlig enttäuschenden und überforderten ukrainischen Meister beeindruckte die Effizienz und Kaltschnäuzigkeit seines Teams, was in der Bundesliga bislang kaum zu sehen war. Vor drei Wochen erst hatte Gladbach Donezk - das zum Auftakt der Champions League immerhin bei Real Madrid gewonnen hatte - mit 6:0 deklassiert. „Ich bleibe dabei, dass das vor allem spielerisch eine sehr starke Mannschaft ist, die sehr gut organisiert ist“, sagte Rose. „Ich bin überzeugt davon, dass die auch in der deutschen Bundesliga eine sehr gute Rolle spielen würden. Wir waren einfach zweimal sehr, sehr stark.“