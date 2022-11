Kolumne Katar – Die wüste Winter-WM : Vor WM-Partie gegen Spanien: Mehr Gier muss her – und die Angst muss weg

Vor WM-Partie gegen Spanien: Mehr Gier muss her – und die Angst muss weg

Meinung Wenn die Fußball-WM in Katar nicht schon am Sonntagabend für die Deutschen vorbei sein soll, muss sich gegen Spanien einiges ändern.

Das 1:2 gegen leidenschaftliche Japaner hat die Schwachstellen im Team von Bundestrainer Hansi Flick offen gelegt. In der Analyse sind sich alle Experten nahezu einig: Das Spiel wurde nicht erst in den letzten 20 Minuten verloren. Die Niederlage deutete sich früher an, und die Verbesserungs-Potenziale ziehen sich durch alle Mannschaftsteile. Torwart Manuel Neuer sei hier ausgenommen.