Fußball-Weltmeistschaft : WM alle zwei Jahre: FIFA-Boss Infantino wirbt in Südamerika

Caracas Alle zwei Jahre soll nach Wunsch der FIFA künftig eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Dafür geht Verbandschef Infantino nun auf Werbetour.

„Ich glaube, dass das Prestige eines Wettbewerbs nicht von der Zeit abhängt, in der er ausgetragen wird“, sagte der Präsident des Fußball-Weltverbandes in Caracas. „Andernfalls müssten wir die Weltmeisterschaft alle 40 Jahre ausrichten.“ Infantino war vor seinem Abstecher nach Venezuela in Kolumbien und will noch nach Ecuador, Chile und Argentinien reisen.