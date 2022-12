Fußball-WM : Zweikämpfer und Anführer: Pepe macht Portugal besser

Al-Schahania Mit fast 40 ist Portugals Pepe der zweitälteste Feldspieler dieser WM. Anders als Ronaldo hat er sportlich und für das Team noch immer einen immensen Wert. Einige seiner WM-Auftritte sind unvergessen.

Erfahrenster Profi auf dem Platz

Aufgerissener Mund und wilder Jubellauf

Und als Torschütze konnte Pepe sich auch noch auszeichnen. Das 2:0 mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke feierte er mit weit aufgerissenem Mund und einem wilden Jubellauf. Mit dem Tor ist er der älteste Torschütze in einem K.o.-Spiel einer WM. Zum zweitältesten WM-Torschützen überhaupt und zum drittältesten Feldspieler kürte er sich ebenfalls. „Es ist fantastisch, mit 39 Jahren diese Freude und Professionalität zu haben. Er kümmert sich um sich selbst, deshalb ist er immer noch so konkurrenzfähig“, lobte Portos Coach Conceição.

In Porto - von 2004 bis 2007 sein erster Club in Portugal - steht der in Brasilien geborene Pepe nach Stationen bei Real Madrid und Besiktas Istanbul seit 2019 wieder unter Vertrag. Der WM-Einsatz des 132-maligen Nationalspielers war nach einer Knieverletzung aber lange offen, erst Mitte November meldete er sich wieder fit und hatte einen ersten Kurzeinsatz im Verein. „Als ich mich verletzt habe, konnte ich nicht schlafen. Ich wollte so schnell wie möglich wieder fit werden für die WM, um meinem Nationalteam zu helfen“, berichtete er.