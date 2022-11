Fußball-WM : Zum Glück gezwungen: Gakpo entzückt Oranje

Al-Chaur Cody Gakpo ist bei den Niederlanden bisher die Entdeckung dieser WM. Auf die Sprünge geholfen hat dem 23-Jährigen Trainer Louis van Gaal, der ihn auf eine ungeliebte Position stellte.

Schaut man sich die Vita von Gakpo an, hebt das seine Leistung nur noch weiter heraus. Erst sein elftes Länderspiel absolvierte der schlaksig wirkende Offensivspieler gegen Katar. Die internationale Erfahrung auf Club-Ebene ist nicht viel größer. 17 Spiele in der Europa League, fünf in der Conference League und zwölf in der Qualifikation zur Champions League.