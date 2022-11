Bundestrainerin : Voss-Tecklenburg zu WM: Klare Statements senden

Berlin Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat vor dem Beginn der Männer-Weltmeisterschaft in Katar eine weiterhin kritische Haltung zu dem Turnier angemahnt.

Der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko, erneuerte die Forderung nach einem Fonds, mit dem der Fußball-Weltverband FIFA Arbeitsmigranten entschädigt, die am Bau der WM-Stadien beteiligt waren. „Das ist das, was Gianni Infantino heute hätte verkünden müssen - spätestens, am Tag vor der WM“, sagte Beeko mit Blick auf den Auftritt des FIFA-Präsidenten am Samstag in Katar.