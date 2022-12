Fußball-WM : US-Coach Berhalter lässt Zukunft offen: „Kopf freibekommen“

US-Coach Gregg Berhalter will nach dem WM-Aus erst einmal «den Kopf freibekommen». Foto: Tom Weller/dpa

Al-Rajjan Nach dem frustrierenden WM-Aus will sich US-Nationaltrainer Gregg Berhalter Gedanken über die Zukunft machen. Für den 49-Jährigen ist noch nicht klar, ob er die talentierte Mannschaft auch zur Heim-WM 2026 führen wird.

„In den vergangenen Monaten war ich auf die WM konzentriert. In den kommenden Wochen will ich den Kopf freibekommen und schauen, was als nächstes kommt“, sagte der frühere Bundesliga-Profi.