Fußball-WM : Tor von Davies zu wenig: Kroatien dank Kramaric auf Kurs

Al-Rajjan Nach nur 67 Sekunden erzielt Davies das erste kanadische WM-Tor. Am Ende scheidet Kanada trotzdem aus, weil Kramaric zweimal trifft. Auf Kroatien wartet ein Gruppenfinale gegen Belgien.

Der Hoffenheimer avancierte beim 4:1 (2:1) im Zoff-Duell in Doha zum Matchwinner und bescherte den Kroaten den ersten Sieg bei der WM in Katar. Die Situation in Gruppe F bleibt aber knifflig. Luka Modric und Co. benötigen zwar nur einen Punkt zum Weiterkommen, treffen aber im letzten Gruppenspiel auf den stark unter Druck stehenden WM-Dritten Belgien.