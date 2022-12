Fußball-WM in Katar : Suárez vor Ghana-Wiedersehen: Muss mich nicht entschuldigen

Fußball-WM in Katar

Al-Rajjan Zwölf Jahre nach seinem viel beachteten Handspiel im Viertelfinale gegen Ghana sieht Uruguays Luis Suárez keinen Grund für eine Entschuldigung. Einen WM-Fehler räumt der Stürmer aber ein.

Uruguays Stürmerstar Luis Suárez sieht zwölf Jahre nach seiner Roten Karte in der Verlängerung des Viertelfinales der Fußball-WM 2010 gegen Ghana vor dem ersten Wiedersehen keinen Grund für eine Entschuldigung.

„Ich habe den Ball mit der Hand gespielt, Ghanas Spieler hat den Elfmeter verschossen - nicht ich. Wenn ich einen Spieler attackiere, ihn verletzte und dann Rot sehe, dann kann man sich vielleicht entschuldigen“, sagte der 35-Jährige in Al-Rajjan. Für sein Handspiel müsse er sich nicht entschuldigen.

Das letzte Gruppenspiel am Freitag (16.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Al-Dschanub-Stadion ist wegen der Szene von der WM in Südafrika voller Brisanz. Suárez verhinderte damals wegen eines Handspiels auf der Linie in letzter Minute der Verlängerung ein Tor und wurde vom Platz gestellt. Asamoah Gyan verschoss den Strafstoß - Ghana verlor das anschließende Elfmeterschießen und schied aus.