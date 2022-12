Nach WM-Finaleinzug : Stolzer Argentinien-Trainer: „Immer geträumt“ davon

Lusail Argentiniens Trainer Lionel Scaloni ist nach dem Einzug ins Finale der Fußball-WM überwältigt von den Emotionen in der Heimat.

„Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Davon habe ich als Argentinier immer geträumt“, sagte der 44-Jährige nach dem 3:0 im Halbfinale gegen Kroatien. Kurz nach dem Abpfiff hatte der Ex-Profi sogar zum wiederholten Male beim Turnier in Katar Tränen in den Augen gehabt. „Wir fühlen die Unterstützung unserer Landsleute, sie stehen hinter uns. Das ist etwas Unvergessliches.“ Im Endspiel am Sonntag treffen die Argentinier nun auf Frankreich oder Marokko.