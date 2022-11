Al-Rajjan Spaniens Trainer Luis Enrique hat sich vor dem Gruppengipfel bei der Fußball-WM gegen Deutschland überaus respektvoll über den schwächelnden Gegner geäußert.

„Bei der WM schaut man auf ein Trikot und schaut, wie viele Sterne es darauf hat“, sagte der 52-Jährige am Samstag mit Blick auf die vier WM-Titel der DFB-Auswahl von 1954, 1974, 1990 und 2014. Die Spanier sind als einmaliger Weltmeister (2010) in das Turnier in Katar gestartet.

Auf Rechenspiele - Japan und Costa Rica treffen in der Gruppe E am zweiten Spieltag bereits neun Stunden vorher aufeinander - will sich Spaniens Chefcoach nicht einlassen. „Wir werden das Ergebnis von Japan - Costa Rica wissen. Das Wichtige ist das, was wir mit kontrollieren können: Das Spiel zu gewinnen.“