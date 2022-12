Fußball-WM : Spaniens Luis Enrique: Elfmeterschießen „keine Lotterie“

Spaniens Trainer Luis Enrique (M) beobachtet in einer Trainingseinheit seine Spieler. Foto: Julio Cortez/AP/dpa

Al-Rajjan Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique ist nicht der Meinung, dass Elfmeterschießen ein Glücksspiel ist.

„Lotterie? Für mich ist das keine Lotterie. Es ist ein Moment der maximalen Konzentration“, sagte der 52-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Achtelfinalspiel seiner Mannschaft gegen Marokko am Dienstag (16.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Al-Rajjan. Sein Team habe zwar in der kurzen WM-Vorbereitung keine Zeit gehabt, 1000 Strafstöße zu schießen - aber: „Wenn du das viel trainierst, wirst du besser schießen. Ich glaube daran, dass man das trainieren kann.“ Dann sei es jedes Mal weniger Glückssache.