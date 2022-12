Fußball-WM : Spaniens dritte WM-Enttäuschung: „Unterm Strich schrecklich“

Al-Rajjan Wie Deutschland über Hansi Flick diskutiert, so macht es Spanien im Fall von Luis Enrique. Dessen Vertrag läuft allerdings aus, der 52-Jährige hat zudem eine ganz besondere Sicht auf das Leben.

Nachdem Spanien sogar noch eine WM mehr verhunzt hat als Deutschland, macht sich nun auch der Weltmeister von 2010 an die Aufräumarbeiten. Eineinhalb Jahre vor der EM in Deutschland muss sich La Roja erst wieder neu finden. Die größte Frage lautet dabei zunächst, ob mit oder ohne Trainer Luis Enrique.

Marca: „Ein monumentaler Rückschlag“

Am Mittwoch verabschiedeten sich Luis Enrique und seine Spieler aus dem WM-Quartier auf dem Universitätsgelände von Doha. Sportlich muss sich der spanische Fußball-Verband RFEF mit Präsident Luis Rubiales an der Spitze allerdings längst nicht so viele Sorgen machen wie der DFB als Weltmeister von 2014. Denn Spanien hat Weltklasse-Talente wie Gavi (18), Alejandro Balde (19), Pedri, Nico Williams und Ansu Fati (alle 20), dazu Profis im besten Fußball-Alter wie den 24-jährigen Dani Olmo von RB Leipzig. Dennoch scheiterte La Roja wie 2018 in Russland am Gastgeber-Team erneut im Achtelfinale im Elfmeterschießen.