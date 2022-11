Fußball-WM in Katar : Spanien wirbelt: 7:0 gegen Costa Rica vor Duell Deutschland

Fußball-WM in Katar

Doha Die erste spanische Tor-Fiesta! Leipzigs Dani Olmo trifft auch. Deutschlands nächster Gegner ist in WM-Form. Costa Rica - bemitleidenswert.

Vor 40.013 Zuschauern in Doha trafen am Mittwochabend Dani Olmo von RB Leipzig (11. Minute), Marco Asensio (21.), Torres (Foulelfmeter/31. und 54.), Gavi (74.), Carlos Soler (90.) und Alvaro Morata (90.+2) gegen den überforderten Außenseiter.

„La Roja überrollt Costa Rica“

König Felipe VI. klatschte genüsslich in der Ehrenloge, auf dem Rasen des Al-Thumama-Stadions machte Spanien im Schongang die erste Titelansage. Den höchsten Sieg bei einer WM hatten sie bis dahin 1998 mit einem 6:1 gegen Bulgarien erzielt. Die Passmaschine lief unentwegt. Zum ersten Mal seit 1966 spielte eine Mannschaft in einer WM-Partie ohne Verlängerung mehr als 1000 Pässe.

Selbstbewusst und stark

Vier Jahre nach dem Achtelfinal-Aus in Russland gegen das Gastgeber-Team und acht Jahre nach dem Scheitern in der Vorrunde als Titelverteidiger in Brasilien traten die Spanier mit dem Selbstbewusstsein und der Stärke eines Mitfavoriten auf. Trainer Luis Enrique setzte im offensiven Mittelfeld auf die Barcelona-Jungstars Gavi und Pedri, die gleich mächtig loslegten. Kapitän Sergio Busquets, der einzig Verbliebene aus dem Weltmeister-Team von 2010, hielt den beiden mit seinen 34 Jahren mühelos den Rücken frei.