Fußball-WM in Katar : Spanien rechnet trotz „Superpunkt“ - Brasilien am Horizont

Al-Chaur Die Konstellation in der Deutschland-Gruppe beschäftigt neben Japan natürlich auch Spanien. Der Durchmarsch ist noch nicht gesichert für Luis Enrique und sein Team.

„Ihr müsst daran denken, selbst zu gewinnen - Costa Rica macht es gut. Und wir denken an Japan, das wird schwierig genug“, sagte Spaniens Coach Luis Enrique an die deutsche Mannschaft und Hansi Flick gewandt. Spanien geht jedenfalls mit vier und Japan mit drei Punkten (wie Costa Rica) in den letzten Vorrunden-Spieltag am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaTV), wenn die DFB-Auswahl (ein Punkt) auf die Mittelamerikaner und Spanien auf die Asiaten trifft.