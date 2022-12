England im Achtelfinale : Southgates Vision: Nächte schaffen, die für immer bleiben

Al-Wakra Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sieht sein Team bei der Fußball-WM in Katar bestens auf Kurs. „Wir sind bisher gut durch das Turnier gekommen. Wir wussten, dass verschiedene Hürden vor uns liegen.

Bisher haben wir alle Hürden genommen - nicht perfekt, aber bestimmt so gut wie alle anderen, das ist klar“, sagte der 52 Jahre alte Chefcoach dem TV-Sender ITV.

Darauf angesprochen, was er für das Achtelfinale am Sonntag (20.00 Uhr) in Al-Chaur gegen Senegal als besonders wichtigen Faktor sehe, antwortete Southgate: „Glaube - das ist das Wichtigste.“