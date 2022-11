Fußball-WM : Southgate gibt Entwarnung: Kane fit für WM-Spiel gegen USA

Al Wakrah Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat bei seinem Kapitän Harry Kane Entwarnung für das WM-Spiel gegen die USA gegeben.

Der 29 Jahre alte Angreifer sei für die Partie am Freitagabend (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Al-Chaur einsatzfähig, sagte Southgate in einem Interview dem TV-Sender ITV. „Es geht ihm gut. Er hat mehr individuell gearbeitet. Er ist fit für das Spiel. Manchmal muss man sich etwas anschauen, aber es war alles gut. Es geht weniger um den Knöchel, mehr um den Fuß“, beschrieb Southgate.