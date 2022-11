WM in Katar : Sieg, Niederlage, Absage: So sind DFB-Gegner drauf

Doha Sie sind die drei Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft. Spanien, der Mitfavorit, dazu Japan und Costa Rica. Wie sind die Teams drauf?

„Wir haben eine Gruppe, in der man von Anfang an da sein muss“, kommentierte Bundestrainer Hansi Flick die Auslosung im April zur WM-Endrunde. Japan zum Auftakt, dann Ex-Weltmeister Spanien und im letzten Spiel auf dem angestrebten Weg in die K.o.-Runde und letztlich ins Finale gegen Costa Rica.

Am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und Magentasport) geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft los, vier Tage später folgt das zweite, weitere vier Tage das dritte Spiel. Wie sind die deutschen Gegner kurz vor dem WM-Start in Form?

Spanien

In ärmellosen Shirts trainierte der Weltmeister von 2010 am Samstag in Doha, die Spieler sind laut Luis Enrique „sehr frisch“ zum Turnier angereist. Das 3:1 im letzten Testspiel in Jordanien hat sein Team nur noch bestärkt. „Das Vertrauen in uns und in den Trainer ist groß. Wir sind eine fleißige Mannschaft und sehr ruhig, weil wir wissen, dass wir alles geben werden“, sagte Ferran Torres im „Marca“-Interview.